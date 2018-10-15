Самолет из Перми экстренно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода

Самолет, выполнявший рейс из Перми в Москву, совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде в понедельник, 15 октября.

Причиной стал сильный туман в столице России. Всего из-за погодных условий в Москве не смогли приземлиться около 14 самолетов. В настоящее время «Внуково» продолжает работать в штатном режиме, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее в аэропорту Уфы совершил аварийную посадку летевший из Турции самолет.