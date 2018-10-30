В Нижнекамске несколько семей захотели удочерить найденную в мусорном баке девочку

Несколько семей выразили готовность удочерить найденную в мусорном контейнере в Нижнекамске новорожденную.

Они обращаются в детскую городскую больницу с перинатальным центром, где сейчас находится ребенок, сообщает NTR-24.ru.

Однако соответствующими вопросами занимается отдел опеки и попечительства. В него можно обратиться через многофункциональный центр. Что касается матери девочки, женщина в настоящее время находится в больнице.

«Решается вопрос о назначении ей всех необходимых экспертиз, а также об избрании против нее одной из мер пресечения», — отметил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, 27 октября бездомный в мусорном баке в Нижнекамске обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находилась новорожденная девочка. Он вызвал скорую помощь, и ребенка доставили в перинатальный центр детской городской больницы. Мать девочки задержали накануне.