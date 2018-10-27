В Нижнекамске женщина выбросила младенца в мусорный бак

В Нижнекамске полиция устанавливает личность женщины, которая выбросила младенца в мусорный бак.

Ребенка сегодня ночью обнаружил бездомный. Он вызвал скорую помощь, и в 2.55 ребенка доставили в перинатальный центр детской городской больницы, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Татарстана.

Оказалось, что это девочка. Ориентировочная дата ее рождения — 26 октября в 23.50. Вес девочки составлял 2 300 граммов, а температура тела при поступлении в больницу была 32 градуса.

Сейчас девочку поместили в инкубатор.

Правоохранительные органы опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на котором зафиксирована предполагаемая мать ребенка.

Ранее в Оренбургской области Следком возбудил уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. 19-летняя жительница Орска положила его в пакет и выбросила в мусорный контейнер. На следующий день девушка была задержана. Свою вина она полностью признала.