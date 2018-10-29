В Татарстане задержали мать, выбросившую ребенка в мусорный бак

Правоохранительные органы задержали женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусорный бак.

По данным Следкома РТ, женщина скрывала от окружающих беременность и родила девочку дома, в ванной комнате, в то время, когда ее сожитель спал. Перерезав ножом пуповину, она положила ребенка вниз головой в пакет и отнесла на свалку.

СУ СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). В настоящее время Следком устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, 27 октября бездомный в мусорном баке в Нижнекамске обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находилась новорожденная девочка. Он вызвал скорую помощь, и ребенка доставили в перинатальный центр детской городской больницы.

