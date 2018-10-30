Сломавшая позвоночник фристайлистка Комиссарова подала в суд на врачей

Российская фристайлистка Мария Комиссарова подала иск в суд Санкт-Петербурга против «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», сообщил ТАСС представитель спортсменки. Спортсменка намерена взыскать с клиники 50 млн рублей, потраченных на лечение, которое не привело к результату.

Напомним, что в 2014 году во время тренировки перед Олимпиадой в Сочи Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением. Российские и зарубежные медики констатировали, что девушка никогда не будет ходить. Однако владелец «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» доктор Евгений Блюм пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки. На лечение в Испании Комиссарова потратила €627 тыс., оно не привело к восстановлению двигательных функций.

«Если бы при заключении договора с клиникой доктора Блюма я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы не при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года», — приводит представитель Комиссаровой слова спортсменки.