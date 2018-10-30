Франция начала терять влияние в ЦАР из-за России — СМИ

Руководство Франции признает, что теряет прежнее влияние в бывшей колонии и пытается задействовать политические рычаги.



Французские официальные лица вынуждены игнорировать миротворческие успехи России из-за позиции Парижа, пишет «Политика Сегодня» со ссылкой на близкий к французскому правительству источник.

Глава оборонного ведомства Франции Флоранс Парли полагает, что растущее влияние России в ЦАР не способствует установлению мира. МИД РФ заявляет, что некоторые страны «испытывают определенную ревность» из-за роли Москвы в центральноафриканском урегулировании.

«Франция традиционно сильна в своих бывших колониях, и периодически посылала контингенты в разные страны, поэтому участие России во внутренней жизни этих стран Франции очень не нравится», — пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



Отмечается, что в ЦАР сошлись интересы разных государств, чем объясняется многообразное военное присутствие — самые внушительные контингенты у правительственной армии ЦАР (FACA) и миротворческой миссии ООН (MINUSCA).

Ранее сообщалось, что у президента ЦАР появилась российская охрана. Коллеги из газеты «Взгляд» пытались разобраться, что стоит за этим, а «Реальное время» знакомит своих читателей с материалом.

На днях СМИ писали, что повстанцы в ЦАР дали российским и центральноафриканским войскам 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории в регионе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию СМИ об ультиматуме фейком.