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В МИД РФ назвали фейком сообщения об ультиматуме повстанцев ЦАР

21:21, 28.10.2018
В МИД РФ назвали фейком сообщения об ультиматуме повстанцев ЦАР
Фото: wikipedia.org

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком информацию СМИ о том, что повстанцы в Центрально-Африканской Республике якобы выдвинули ультиматум властям страны о выводе «российских военных» из ЦАР.

«Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российским и центральноафриканским войскам дали 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории в регионе. Соответствующий ультиматум выдвинул лидер военной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» (сейчас группа называется CNDS) в ЦАР Абдулай Хиссен.

Причиной этого стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР, мусульманина по вероисповеданию.

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