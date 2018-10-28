В МИД РФ назвали фейком сообщения об ультиматуме повстанцев ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком информацию СМИ о том, что повстанцы в Центрально-Африканской Республике якобы выдвинули ультиматум властям страны о выводе «российских военных» из ЦАР.

«Странно, что никто не перепроверил информацию до публикации», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российским и центральноафриканским войскам дали 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории в регионе. Соответствующий ультиматум выдвинул лидер военной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» (сейчас группа называется CNDS) в ЦАР Абдулай Хиссен.

Причиной этого стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР, мусульманина по вероисповеданию.