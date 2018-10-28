Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе российских войск

Российским и центральноафриканским войскам дали 48 часов, чтобы покинуть контролируемые ими территории в регионе. Соответствующий ультиматум выдвинул лидер военной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» (сейчас группа называется CNDS) в ЦАР Абдулай Хиссен.

«Правительственные войска, дислоцированные в районах, оккупированных [теперь] бывшими группами Селеки, имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — приводит его слова РБК.



Причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР, мусульманина по вероисповеданию. Это решение вызвало недовольство мусульманских повстанцев, возглавляемых Хиссеном. В заявлении Хиссен обвинил президента Туадеру (христианина) в заговоре, который тот совершил при поддержке «наемников из России».

Ранее сообщалось, что у президента ЦАР появилась российская охрана. Коллеги из газеты «Взгляд» пытались разобраться, что стоит за этим, а «Реальное время» знакомит своих читателей с материалом.

Напомним, в июле в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. СМИ сообщили, что к убийству может быть причастна частная военная компания «Патриот».