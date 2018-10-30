В Перми осудили лжеизготовителя мебели, размещавшего свои объявления в соцсетях

В Перми на скамье подсудимых оказался ранее судимый 38-летний мужчина, обвиняемый в серии мошенничеств.

Следствием установлено, что злоумышленник на свой странице в социальных сетях разместил объявление об оказании услуг по изготовлению мебели на заказ. К клиентам он выезжал на дом, делал замеры, обговаривал условия, сроки выполнения работ и их стоимость.

Потерпевшие передавали преступнику задаток и переводили деньги на расходы. Впоследствии в установленный срок заказ не был исполнен, средства не возвращены, а мужчина переставал выходить на связь.

Всего от действий преступника пострадали восемь человек. Общая сумма ущерба составила порядка 166 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В итоге суд приговорил виновного к 2 годам 10 месяцам и 15 дням лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчина обязан возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.

Напомним, ранее Пермь вошла в пятерку рейтинга самых «доверчивых» городов России. Горожане часто становятся жертвами мошенников, использующих цифровые технологии.