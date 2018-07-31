Пермь вошла в пятерку рейтинга самых «доверчивых» городов России

Пермь попала в пятерку самых «доверчивых» городов России. Рейтинг опубликовало независимое агентство Zoom market.

В июле социологи провели общероссийский опрос, где выявили, жители каких городов чаще всего становились жертвами мошенников, использующих цифровые технологии.

По их данным, жертвами или потенциальными жертвами преступников становились более 24% россиян. Из них — 37% попадались на уловки через социальные сети, 26% — посредством телефонного и СМС мошенничества, 21% —через доски бесплатных объявлений, а также 16% — в онлайн-играх.

Больше всего «доверчивых» жителей находится в Москве. Далее следуют Якутск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Пермь замыкает пятерку рейтинга. Самые «недоверчивые» люди живут в Тюмени, Ижевске, Саранске, Владивостоке и Кирове.

Добавим, опрос проводился в 30 городах России. Общее количество опрошенных составило 4 500 респондентов в возрасте от 18 до 36 лет.

Напомним, ранее стало известно, что пермские хостелы оказались самыми дешевыми в России. Средняя стоимость суток проживания в них составляет 416 рублей.

