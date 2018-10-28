Более 1 млн россиян попали в число невыездных из-за долгов по кредитам — ФССП

На 1 сентября в числе невыездных находилось порядка 1,3 млн кредитных должников. По данным Федеральной службы судебных приставов, приставы взыскивали с россиян 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на 1,7 трлн рублей



«Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По каждому второму производству (46%) обращено взыскание на доходы должников, по каждому 17-му производству наложен арест на имущество должников.

В ФССП отметили, что не более 25% переданных приставам долгов перед банками реально обеспечены имуществом.

Ранее сообщалось, что в Татарстане более 2,2 тыс. жителей республики не могут покинуть пределы России из-за долгов по налоговым платежам.