Центробанк предложил ограничить ставки по потребительским займам

Банк России предлагает ограничить ставки по потребительским кредитам и займам 1% в день. ЦБ подготовил соответствующие поправки в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В Совфеде надеются, что поправки будут приняты уже в ноябре, передает РБК со ссылкой на одного из инициаторов законопроекта, первого зампреда комитета Совета Федерации по бюджетам и финансовым рынкам Николая Журавлева.

Согласно предложениям ЦБ, ограничения должны заработать с 1 июля 2019 года. До этого времени (с момента принятия закона) ограничение будет установлено на уровне 1,5% в день. Предполагается, что ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования им не может больше чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.

Представители отрасли считают, что такие меры могут нанести болезненный удар по рынку микрофинансирования — 95% игроков кредитуют сегодня по более высоким ставкам.

Ранее Минстрой РФ спрогнозировал рост средних ставок по ипотеке до 9,8—10% до конца года.