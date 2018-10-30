Из-за роста пивного акциза на 1 рубль федеральный бюджет потерял почти 8 млрд рублей

По подсчетам аналитической службы «Реального времени», в 2017 году сбор пивных акцизов упал на 5,3%. — со 149,3 млрд рублей до 141,46 млрд. Таким образом повышение пивной ставки на 1 рубль привело к бюджетным потерям на 7,8 млрд рублей.

Производство пива снизилось с 7,5 до 6,8 млрд литров.

При этом объем акцизных сборов на крепкий алкоголь увеличился на 12,35% до 198,5 млрд рублей.

Общий сбор акцизов вырос на 4,3%, или до 340 млрд рублей.

Татарстан потерял лидерство по сбору акцизов из-за падения производства на «Татспиртпроме». Однако республика может стать одним из лидеров по производству пива.

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