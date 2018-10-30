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Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали 13 человек

08:24, 30.10.2018
В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали 13 человек
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области травмы получили 13 человек.

Инцидент произошел на 195-м километре в Зубцовском районе Тверской области у деревни Старое. Из-за гололедицы микроавтобус съехал в кювет.

«По предварительной информации, ехали рабочие из Москвы. 13 пострадавших, восемь в Ржевской ЦРБ, пять в Зубцовской», — цитирует «РИА Новости» представителя УМВД по региону.

В УМВД уточнили, что серьезных травм у пассажиров нет.

Ранее в Норильске при столкновении иномарки и автобуса один человек погиб, еще 10 пострадали.

Происшествия
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