В Норильске в ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Норильске с участием иномарки и автобуса один человек погиб, еще 10 пострадали.

Инцидент произошел на трассе Норильск — Алыкель. 44-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом.

«В результате ДТП женщина-водитель иномарки погибла, 10 пассажиров автобуса получили травмы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Чувашии при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 11 человек. Водитель самосвала арестован до 11 декабря.