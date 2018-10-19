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Происшествия

В Норильске в ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек

07:29, 19.10.2018
В Норильске в ДТП с участием автобуса пострадали 10 человек
Фото: pixabay.com

В результате дорожно-транспортного происшествия в Норильске с участием иномарки и автобуса один человек погиб, еще 10 пострадали.

Инцидент произошел на трассе Норильск — Алыкель. 44-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом.

«В результате ДТП женщина-водитель иномарки погибла, 10 пассажиров автобуса получили травмы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Чувашии при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 11 человек. Водитель самосвала арестован до 11 декабря.

Происшествия
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