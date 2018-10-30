Российским автошколам запретили нанимать злостных нарушителей ПДД
С 28 октября вступил в силу приказ Минтруда №603н, который вводит требования к инструкторам по вождению.
В документе сказано, что инструктор должен обладать дипломом как минимум о среднем профессиональном образовании. При этом он должен знать «устройство и конструктивные особенности эксплуатируемых автомобилей», разбираться в «принципах работы типовых электрических устройств автомобиля».
Кроме того, стаж вождения наставника должен составлять не менее трех лет и у него не должно быть случаев лишения прав за последние пять лет, пишет «Коммерсант».
По оценкам МААШ, сегодня в России работает около 100 тысяч мастеров производственного обучения вождению. Автошколы на соответствие стандарту проверят региональные структуры Рособрнадзора и ГИБДД.
Ранее Госавтоинспекция предложила на экзаменах по вождению объединить «город» и «площадку». Представители автошкол выступили против этого.ОбществоВласть
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