Российским автошколам запретили нанимать злостных нарушителей ПДД

С 28 октября вступил в силу приказ Минтруда №603н, который вводит требования к инструкторам по вождению.

В документе сказано, что инструктор должен обладать дипломом как минимум о среднем профессиональном образовании. При этом он должен знать «устройство и конструктивные особенности эксплуатируемых автомобилей», разбираться в «принципах работы типовых электрических устройств автомобиля».

Кроме того, стаж вождения наставника должен составлять не менее трех лет и у него не должно быть случаев лишения прав за последние пять лет, пишет «Коммерсант».

По оценкам МААШ, сегодня в России работает около 100 тысяч мастеров производственного обучения вождению. Автошколы на соответствие стандарту проверят региональные структуры Рособрнадзора и ГИБДД.



Ранее Госавтоинспекция предложила на экзаменах по вождению объединить «город» и «площадку». Представители автошкол выступили против этого.