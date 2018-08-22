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ГИБДД решила объединить «площадку» и «город» на экзаменах — автошколы против

10:57, 22.08.2018
ГИБДД решила объединить «площадку» и «город» на экзаменах — автошколы против
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госавтоинспекция предложила на экзаменах по вождению объединить «город» и «площадку». В ГИБДД предполагают, что это сэкономит время сотрудников и даст возможность объективно оценить вождение будущего водителя.

По мнению представителей автошкол, это чревато риском повышения аварийности, коррупции, а также «тотального аннулирования результатов экзаменов». Кроме того, для приведения площадок в соответствие с принятыми в 2016 году новыми нормами, автошколы уже потратили серьезные суммы. При введении нового экзамена — они окажутся напрасными, передает «Коммерсантъ».

Напомним, впервые об инициативе ГИБДД по созданию единого экзамена на водительские права стало известно в апреле. Тогда глава ГИБДД Максим Черников заявил, что основные трудности возникают именно в дорожном потоке и большинство автошкол не обеспечивают необходимый уровень подготовки водителей.

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