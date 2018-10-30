В России могут повысить налог на роскошь

Министерство финансов РФ собирается повысить налоги на так называемое роскошное имущество.

«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Также он отметил, что введение прогрессивной шкалы налогообложения нецелесообразно. По его словам, богатые — неглупые люди и они найдут пути обхода законодательства, например выведут деньги из страны.

«С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно уже устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно», — цитирует министра ТАСС.

Ранее Минпромторг РФ сократил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.

Так, в февральском перечне было 1 126 моделей, а в нынешнем списке их 1 040. Например, список покинули некоторые модели Audi (-10), Mercedes-Benz (-25), Bentley (-8), Jaguar (-5), Land Rover (-5) и других.