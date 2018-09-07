Минпромторг РФ сократил список автомобилей с повышенным налогом

Минпромторг РФ сократил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом.

Так, в февральском перечне было 1126 моделей, а в нынешнем списке их 1040. Например, список покинули некоторые модели Audi (-10), Mercedes-Benz (-25), Bentley (-8), Jaguar (-5), Land Rover (-5) и других.



Как уточняет "Автостат", налоговиков об изменениях перечня ФНС проинформировала отдельным письмом в конце августа.

Отметим, что согласно налоговому кодексу РФ, авто в категории 3—5 млн рублей имеет коэффициент 1,1—1,5; категория 5—10 млн рублей — 2; машины за 10 млн рублей и дороже — 3.