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В Нижнем Новогороде отменили концерты пяти исполнителей из-за нецензурной лексики в песнях

21:17, 29.10.2018
В Нижнем Новогороде отменили концерты пяти исполнителей из-за нецензурной лексики в песнях
Фото: ru.wikipedia.org / Aglarion Glirdan

В Нижнем Новгороде отменили концерты пяти популярных артистов после проверки прокуратуры.

На сайте концертной площадки и официальных страницах артистов говорится об отмене и переносе концертов Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые были запланированы в октябре — декабре, пишет ТАСС.

Как сообщает прокуратура, тексты песен этих исполнителей содержат нецензурную брань, призывают к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к совершению опасных для жизни и здоровья действий. При этом концерты, согласно заявке, предназначались для аудитории старше 12 либо 16 лет.

В отношении организаторов мероприятий возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ («Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию»).

Ранее Гречка отказалась выступать на концерте после выборов в Ульяновске.

ОбществоКультура
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