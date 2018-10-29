В Нижнем Новогороде отменили концерты пяти исполнителей из-за нецензурной лексики в песнях

В Нижнем Новгороде отменили концерты пяти популярных артистов после проверки прокуратуры.

На сайте концертной площадки и официальных страницах артистов говорится об отмене и переносе концертов Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang, которые были запланированы в октябре — декабре, пишет ТАСС.

Как сообщает прокуратура, тексты песен этих исполнителей содержат нецензурную брань, призывают к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к совершению опасных для жизни и здоровья действий. При этом концерты, согласно заявке, предназначались для аудитории старше 12 либо 16 лет.

В отношении организаторов мероприятий возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ («Нарушение установленных требований распространения среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию»).



Ранее Гречка отказалась выступать на концерте после выборов в Ульяновске.