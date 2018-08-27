Гречка отказалась выступать на концерте после выборов в Ульяновске

Певица Гречка отказалась от выступления в Ульяновске на концерте после выборов шестого созыва Законодательного собрания 9 сентября.

Причиной такого решения стало несогласие с правилами мероприятия. Так, попасть на концерт смогут лишь те горожане, кто посетит избирательные участки, где обменяет ваучер на входной билет. Певица отметила в социальных сетях, что не знала об условиях выступления в Ульяновске.

«Я не буду выступать 9 сентября. Мы увидимся с вами в большом туре с презентацией нового альбома!» — обратилась она к поклонникам в «Вконтакте».

Добавим, в рамках концерта в Ульяновске выступят Джиган и группа ARTIK&ASTI.

Напомним, ранее Земфира осудила внешность и голос Гречки и Монеточки.