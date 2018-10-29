«Техмаш» намерен разработать новую авиационную ракету

Российский концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») разрабатывает новую авиационную ракету «Монолит».

«Мы работаем, конечно, не стоим на месте», — приводит «РИА Новости» слова гендиректора концерна Владимира Лепина.

Говоря о сроках создания ракеты, Лепин пояснил, что это «процесс небыстрый».

По словам главы концерна, ракета предназначена для боевых самолетов и вертолетов, а ее разработка ведется в инициативном порядке.

«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся», — сказал он.

Ранее американские СМИ сообщили об уязвимости баз США перед российскими ракетами.

Напомним, что, что казанский бомбардировщик Ту-22М3 получит на вооружение четыре аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».