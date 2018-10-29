«Техмаш» намерен разработать новую авиационную ракету
Российский концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») разрабатывает новую авиационную ракету «Монолит».
«Мы работаем, конечно, не стоим на месте», — приводит «РИА Новости» слова гендиректора концерна Владимира Лепина.
Говоря о сроках создания ракеты, Лепин пояснил, что это «процесс небыстрый».
По словам главы концерна, ракета предназначена для боевых самолетов и вертолетов, а ее разработка ведется в инициативном порядке.
«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся», — сказал он.
Ранее американские СМИ сообщили об уязвимости баз США перед российскими ракетами.
Напомним, что, что казанский бомбардировщик Ту-22М3 получит на вооружение четыре аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».ПромышленностьОПК
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