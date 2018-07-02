Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике — СМИ

Гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» будут испытывать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.



«На одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько гиперзвуковых ракет», — передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Дата начала испытаний не уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что на опытно-боевом дежурстве стоят уже десять самолетов МиГ-31 с ракетами «Кинжал».



Напомним, в начале марта ВКС России провели первый учебный пуск новой гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Принятие на вооружение этой ракеты анонсировал в своем послании перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин.