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Инфляция в Венесуэле достигнет 1 миллиона процентов в этом году – МВФ

15:55, 24.07.2018
Инфляция в Венесуэле достигнет 1 миллиона процентов в этом году – МВФ
Фото: pixabay.com

Инфляция в Венесуэле в этом году достигнет 1 000 000%, а реальный ВВП сократится примерно на 18% в 2018 году.

Спад обусловлен «значительным падением добычи нефти и широкомасштабными искажениями на микроуровне над крупными макроэкономическими диспропорциями».

«Крах экономической активности, гиперинфляция и растущее ухудшение состояния общественных благ (здравоохранение, электричество, вода, транспорт и безопасность), а также нехватка продовольствия по субсидированным ценам привели к большим миграционным потокам, а это усилит негативные последствия для соседних стран», — говорится в блоге директора департамента Западного полушария Алехандро Вернера на сайте фонда.

Отмечается, что новая оценка МВФ радикально отличается от его апрельского прогноза, когда специалисты фонда ожидали «всего» 13 тыс. процентов инфляции в 2018 году.

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