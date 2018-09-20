Население РФ за январь — июль сократилось на 91,9 тыс. человек

С января по июль 2018 года население России уменьшилось на на 91,9 тыс. человек (0,063%).

Так, поданным Росстата на 1 августа, в России проживает 146,8 млн человек.

При этом, естественный прирост населения с января по июль 2018 года был зафиксирован в 18 субъектах РФ.



Ранее сообщалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге стран с самым высоким уровнем человеческого развития.