Население РФ за январь — июль сократилось на 91,9 тыс. человек
С января по июль 2018 года население России уменьшилось на на 91,9 тыс. человек (0,063%).
Так, поданным Росстата на 1 августа, в России проживает 146,8 млн человек.
При этом, естественный прирост населения с января по июль 2018 года был зафиксирован в 18 субъектах РФ.
Ранее сообщалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге стран с самым высоким уровнем человеческого развития.Общество
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