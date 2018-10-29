Путин наградил госнаградами Асгата Сафарова и Марата Муратова

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами руководителя аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова и первого замруководителя аппарата Марата Муратова.

Согласно указу, Сафаров награжден Орденом Александра Невского, а Муратов — Орденом Дружбы. Кроме того, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены замруководителя АП РТ — Ильнур Гарипов и Муслих Ситдиков.

Напомним, Сафаров с 1998 по 2012 годы возглавлял Министерство внутренних дел РТ. Муратов назначен первым замруководителя аппарата президента РТ в ноябре 2017 года. До этого он являлся гендиректором ООО УК «Просто молоко».

Ранее сообщалось, что Путин наградил генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова орденом Почета.

