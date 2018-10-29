Источник: муфтием Башкирии могут оставить Нурмухамета Нигматуллина

Возвращение Радия Хабирова в Башкирию в качестве врио главы республики поставило под угрозу схему выборов нового муфтия РБ, по которой планировалось поставить на эту должность Агляметдина Газизова. Теперь более вероятной выглядит идея оставить прежнего главу ДУМ РБ Нурмухамета Нигматуллина.

По данным источника «Реального времени», Нигматуллин будет руководить организацией еще 2 года. После этого его сменит молодой имам Айнур Биргалин. Именно такой сценарий устраивает кураторов ДУМ РБ из правоохранительных органов.

Напомним, что ранее главным вариантом развития событий считалось избрание Агляметдина Газизова, при котором реальным руководителем ДУМ РБ стал бы Айнур Арсланов, занимающий сейчас пост первого зампреда Духовного управления.

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