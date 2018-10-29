Расчетный счет в Банке «Аверс» — выгодно и надежно

Фото: Роман Хасаев

В Банке «Аверс» резиденты и нерезиденты могут открыть расчетные и текущие счета в рублях и в иностранной валюте. Обслуживание счета включает все виды операций с наличностью, прием платежных поручений в рублях и переводы день в день, а также услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте.

«Обслуживание корпоративных клиентов является одним из приоритетных направлений деятельности Банка «Аверс». Бизнесуа Банк оказывает полный спектр финансовых услуг. Наши предложения рассчитаны на разные отрасли и разные категории компаний», — отмечает Аида Волкова, врио председателя правления Банка.

Для удобства клиентов все расчеты можно проводить дистанционно. Банк «Аверс» гарантирует надежность и высокую скорость проведения операций. Денежные переводы в рублях осуществляются с использованием общенациональной расчетной системы ЦБ РФ. Переводы в иностранной валюте происходят в межбанковской системе SWIFT.

Тарифная политика расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов учитывает индивидуальные потребности клиентов.

Банк «Аверс» также отвечает всем требованиям к кредитным организациям уполномоченных ЦБ РФ для открытия счетов застройщиков жилья. Для застройщиков Банк предлагает открытие расчетного счета, гибкие инструменты минимального неснижаемого остатка на счете и возможность эффективно размещать свободные денежные средства.

Получить подробную информацию о расчетном обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

Банк «Аверс», основанный в 1990 году, является универсальным финансово-кредитным учреждением, предоставляющим широкий спектр банковских услуг. Банк обслуживает системообразующие предприятия Республики Татарстан и, по данным информационного портала banki.ru на 01.10.2018 г., занимает лидирующие позиции в рейтингах банков Татарстана и входит в топ-50 банков России по прибыли, которая оценивается в 1,58 млрд рублей (38-е место среди банков РФ и 2-е место среди банков Татарстана), а также по капиталу, составляющему 22,7 млрд рублей (46-е место среди банков РФ и 2-е место среди банков Татарстана). Устойчивость Банка также подтверждена международным агентством Fitch на уровне «BB-» (прогноз по рейтингу «стабильный») и рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX) на уровне ruА- со «стабильным» прогнозом.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.