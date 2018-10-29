В Казани вынесли приговор по делу, на котором погорели два офицера полиции
К 1 году и 6 месяцам колонии общего режима приговорил Советский райсуд Казани 37-летнего казанца Ришата Хамидуллина. Он признан виновным в неправомерном завладении чужим автомобилем без цели хищения под угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ).
Напомним, именно на деле Хамидуллина двух офицеров отдела полиции «Гвардейский» взяли с поличным. По версии следствия, замначальника службы следствия подполковник Ленар Галяув сначала получил взятку в 340 тыс. рублей при посредничестве замначальника угрозыска майора Даниила Гильванова (который также заработал 60 тыс.), а затем покушался на хищение еще 600 тыс. рублей.
В первом случае за взятку обвинение Хамидуллину переквалифицировали с части 4 на часть 2 статьи 166 УК РФ, полагают в Следкоме, а во втором случае за деньги его родным был обещан условный срок.
Как выяснило «Реальное время», часть полученных полицейскими денег были билеты банка приколов.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым