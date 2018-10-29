В Казани вынесли приговор по делу, на котором погорели два офицера полиции

Фото: Реальное время/Анастасия Михайлова. Арест подполковника Галяува

К 1 году и 6 месяцам колонии общего режима приговорил Советский райсуд Казани 37-летнего казанца Ришата Хамидуллина. Он признан виновным в неправомерном завладении чужим автомобилем без цели хищения под угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ).

Напомним, именно на деле Хамидуллина двух офицеров отдела полиции «Гвардейский» взяли с поличным. По версии следствия, замначальника службы следствия подполковник Ленар Галяув сначала получил взятку в 340 тыс. рублей при посредничестве замначальника угрозыска майора Даниила Гильванова (который также заработал 60 тыс.), а затем покушался на хищение еще 600 тыс. рублей.

В первом случае за взятку обвинение Хамидуллину переквалифицировали с части 4 на часть 2 статьи 166 УК РФ, полагают в Следкоме, а во втором случае за деньги его родным был обещан условный срок.

Как выяснило «Реальное время», часть полученных полицейскими денег были билеты банка приколов.