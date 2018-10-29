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Промышленность

На ТАИФ-НК доставили теплообменники из Италии

11:50, 29.10.2018 Сюжет:  ОАО «ТАИФ-НК»
На ТАИФ-НК доставили теплообменники из Италии
Фото: АО «ТРК «Новый Век»

Для нового Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков ТАИФ-НК привезли два теплообменника из Италии. Груз почти в 140 тонн доставили из итальянского аэропорта «Бергамо» в «Бегишево» крупнейшим серийным грузовым самолетом Ан-124 «Руслан». Теплообменники изготовила компания Brembana&Rolle, которая считается одним из европейских лидеров в этом направлении.

— Мы расцениваем группу компаний ТАИФ как очень надежного партнера, который быстро принимает решение. Сроки были сжатые, и уложиться в них было непросто, но мы справились. Это был отличный опыт, и мы надеемся продолжить сотрудничество, — рассказал исполнительный директор компании Brembana&Rolle Марко Роттоли в интервью телеканалу ТНВ.

ПромышленностьНефть Татарстан
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