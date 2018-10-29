В Пермском крае в этом году безнадзорные животные покусали более четырех тысяч человек

Власти Пермского края на площадке Общественной палаты обсудили проблему безнадзорных животных в регионе.

Во встречи приняли участие зампред правительства – региональный министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов, общественники, специалисты ветинспекции, кинологи, представители прокуратуры и зоозащитники.

Необходимость обсуждения была связана с решением Верховного суда РФ, который определил, что безнадзорные животные должны содержаться в приютах до шести месяцев. Также одной из тем стала проблема отлова бродячих собак. Так, за три квартала этого года на территории Пермского края животными было покусано 4439 человек.

«К сожалению, статистика показывает, что за последние три года ежемесячно растет количество пострадавших от укусов собак. Далеко не все собаки, находящиеся сейчас на улице, выпущены туда хозяевами, а как известно, собака, выросшая без воспитания человеком, несет для него потенциальную опасность», — отметил судья международной категории CACIB Александр Шляпкин.

По результатам круглого стола участники договорились о принятии основной части поправок. В частности, было предложено зоозащитникам детально проработать механизм обращений граждан, чтобы у жителей края не возникало проблем при подаче заявки на отлов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, ранее стало известно, что в Самаре построят еще один приют для бездомных животных.