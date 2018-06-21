Новости общества

14:33 МСК
Новости раздела
Общество

В Самаре построят еще один приют для бездомных животных

14:05, 21.06.2018
В Самаре построят еще один приют для бездомных животных
Фото: pixabay.com

Власти Самары поддержали предложение горожан по поводу строительства второго приюта для бездомных животных.

Инициативу предложили самарцы в рамках публичных слушаний. В итоге чиновники выделили территорию под возведение объекта. Разместить приют планируют на улице Утевской в Куйбышевском районе. Он займет участок площадью 3 000 квадратных метров, передает «Космосольская правда — Саратов».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Самарской области насчитывается около 28 тысяч бездомных животных. Отлов организуют муниципальные власти.

Напомним, в Уфе предложили открыть приют для бездомных животных в здании полиции.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем