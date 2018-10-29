Из контактного зоопарка в Стерлитамаке сбежал огромный питон

В одном из торговых центров Стерлитамака в Башкирии из контактного зоопарка сбежал огромный питон.

Инцидент произошел 28 октября. Сотрудники зоопарка немедленно вызвали специалистов. Позже змею обнаружили в магазине одежды. Рептилия была поймана — ее доставили обратно к месту проживания. Пострадавших нет, пишет cityopen.ru.

В настоящее время устанавливается, каким образом питон смог сбежать из зоопарка, а также принимаются меры по обеспечению безопасности для исключения подобных ситуаций.

Напомним, ранее очевидцы сняли на видео павлинов, сбежавших из Казанского зооботсада.