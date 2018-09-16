Очевидцы сняли на видео павлинов, сбежавших из Казанского зооботсада — соцсети

В Казани один из очевидцев снял на видео павлинов, свободно гуляющих по городу. Ролик появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора видео, птицы сбежали из зооботсада. На ролике видно, что несколько павлинов находятся на тротуаре около проезжей части.

В комментариях под видео одна из посетительниц зооботсада сообщила, что в нем птицы свободно передвигаются, а не сидят в закрытых вольерах или клетках.

Ранее в Сети появилось видео, на котором жители Нижнекамска пытались загнать сбежавшего страуса обратно в зоопарк.