Туристам в Китае запретили фотографироваться с пандами

Власти китайской провинции Сычуань запретили заповедникам и центрам, в которых содержатся большие панды, позволять туристам фотографироваться и кормить их.

Как передает RT со ссылкой на «Синьхуа» на постановление Управления лесного хозяйства региона, запрет на любые коммерческие мероприятия в заповедниках связан с тем, что пандам в некоторых случаях могут передаваться болезни людей.

Ранее сообщалось, что Китай занял 4-е место в рейтинге самых посещаемых стран мира по итогам 2017 года. Его посетили 60,7 млн человек.