Самой популярной страной среди туристов стала Франция

Франция стала самой посещаемой страной мира по итогам 2017 года. Ее посетили 86,7 млн человек. Соответствующий рейтинг составила всемирная туристическая организация.

На втором месте оказалась Испания (81,8 млн туристов), на третьем — США (75,9 млн путешественников). На четвертой и пятой строчках — Китай (60,7 млн) и Италия (58,3 млн), передают «Известия».

По словам экспертов, в 2017 году люди начали путешествовать в среднем на 6,8% больше, чем годом ранее. В докладе это объясняется экономическим подъемом во многих странах.

Ранее стало известно, что Нью-Йорк возглавил рейтинг самых фотографируемых городов мира. Топ-3 замыкают Москва и Лондон.