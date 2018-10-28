Хабиров: Все мы — слуги народа и должны служить только ему

Врио главы Башкирии Радий Хабиров накануне вечером встретился с ветеранами и тружениками Баймакского района.

«Я встречаюсь с вами, чтобы узнать проблемы района и всего Зауралья. Хочу вас заверить, что все вопросы мы будем решать последовательно. В республике больше не будет никакого байства и баев, все мы — слуги народа и должны служить только ему», — сказал в начале встречи Хабиров.

На встрече главу республики попросили обратить внимание на проблемы сельской медицины. По их мнению, оптимизация ФАПов была проведена не совсем разумно, во многих сельских участковых больницах не хватает нужных врачей. В ответ Хабиров сказал, что проблем в системе здравоохранения хватает, многие из них не решены даже в Уфе, передает «Башинформ».

Также врио руководителя Башкирии обратил внимание на то, что в республике не вовремя осваивали федеральные средства, которые, по его словам, добывались «с таким трудом».

«Нам надо научиться правильно работать с федеральным центром и уж тем более уметь тратить с умом деньги, которые были выделены Башкортостану на решение проблем здравоохранения или образования», — отметил врио Главы региона.

Ранее Хабиров попросил депутатов Госсобрания РБ активнее работать с жителями.