Прифтис о причинах поражения от «Химок»: «Нужно было лучше защищаться»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис рассказал о причинах поражения в игре против подмосковных «Химок» (65:78).

«Прежде всего поздравляю «Химки» с победой в этом матче. Если в двух словах, то нашей проблемой стало начало третьей четверти, на которую вышли с совершенно неправильным настроем. Стали допускать легкие потери, дали возможность «Химкам» набирать легкие очки и не использовали преимущество от полученных соперником фолов.

Нужно было лучше защищаться. «Химки» очень рано создали крупное преимущество и догнать их было очень сложно. Нас подвела реализация двухочковых бросков, всего 34 процента», передает слова Прифтиса официальный сайт «Химок».

Казанский УНИКС проиграл подмосковным «Химкам» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 65:78. Для УНИКС проигрыш стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.