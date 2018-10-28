УНИКС проиграл «Химкам» со счетом 65:78
Казанский УНИКС проиграл подмосковным «Химкам» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 65:78. Для УНИКС проигрыш стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.
Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, набравший 24 очка.
Ранее УНИКС проиграл испанской «Уникахе» в матче Еврокубка сезона 2018/2019. Встреча состоялась в Малаге и завершилась со счетом 82:80.
В следующем матче казанцы 31 октября сыграет с немецким клубом «Скайлайнерс».
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