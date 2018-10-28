Новости спорта

17:04 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УНИКС проиграл «Химкам» со счетом 65:78

16:43, 28.10.2018
УНИКС проиграл «Химкам» со счетом 65:78
Фото: unics.ru

Казанский УНИКС проиграл подмосковным «Химкам» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 65:78. Для УНИКС проигрыш стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, набравший 24 очка.

Ранее УНИКС проиграл испанской «Уникахе» в матче Еврокубка сезона 2018/2019. Встреча состоялась в Малаге и завершилась со счетом 82:80.

В следующем матче казанцы 31 октября сыграет с немецким клубом «Скайлайнерс».

СпортБаскетбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты