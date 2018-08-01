Суд продлил арест братьям Магомедовым до 5 ноября

Тверской районный суд Москвы продлил арест совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 5 ноября. На аналогичный срок продлен арест главе «Интекс» Артуру Максидову.



«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей до 5 ноября», — передает RNS со ссылкой на судью.

В ходе заседания Магомедовы и их защита настаивали на смягчения меры пресечения и ее изменения на домашний арест.

Напомним, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба, но оба бизнесмена были арестованы на 2 месяца до 30 мая.