Вратарь «Оренбурга»: «В перерыве тренер дал волшебный пендель»

Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов рассказал о том, как главный тренер настраивал команду перед вторым таймом.

«В перерыве матча был волшебный пендель со стороны главного тренера Владимира Федотова. Его слова включили наши эмоции, самолюбие и страсть. Второй тайм получился абсолютно другим. Но это и Тула нам позволила играть в тот футбол, в который мы играли. А если смотреть первый тайм, то там мы проиграли без шансов», — сказал Фролов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, вчера «Оренбург» в гостевом матче 12-го тура российской Премьер-лиги встречался с тульским «Арсеналом». Игра завершилась вничью — 2:2. После первого тайма «Оренбург» проигрывал со счетом 0:1.