«Оренбург» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

Футбольный клуб «Оренбург» сегодня сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

Игра состоялась в Туле и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Резиуан Мирзов (42-я минута) и Лука Джорджевич (64-я). У «Оренбурга» результативные удары провели Сергей Терехов (61-я) и Денис Попович (76-я).

После 12 матчей «Оренбург» занимает восьмое место в чемпионате России с 16 очками. «Арсенал» с 14 баллами идет на 10-ом месте.

В следующем туре «Оренбург» 5 ноября сыграет с казанским «Рубином».

Ранее «Оренбург» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 0:0.