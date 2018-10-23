Причиной аварии «Союза» стало повреждение штока между первой и второй ступенями — СМИ

Причиной аварии «Союза» стало повреждение штока, который приводит в действие датчик между первой и второй ступенями ракеты.

По информации американского издания Aviation Week & Space Technology, в ходе запуска «Союза» не сработало пиротехническое устройство бокового ускорителя. В результате не удалось запустить реверсивное сопло, что привело к нештатному отделению бокового блока первой ступени и повреждению ракеты.

По словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, авария «Союза» схожа с предыдущей, произошедшей 26 марта 1986 года.

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Эксперты называют вероятной причиной аварии повреждение бокового блока при сборке в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур. В Роскосмосе сообщили, что окончательный отчет о причинах аварии ракеты утвердят 30 октября.