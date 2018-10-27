Айдар Галимов и Роберт Юлдашев записали клип «Не взрывай» в поддержку шиханов

Заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов и народный артист Башкирии, кураист Роберт Юлдашев записали клип «Не взрывай» в поддержку шиханов.

Песня исполняется на русском языке. В видео панорамы шиханов чередуются с черно-белыми картинами, демонстрирующими процесс разработки горы.

Ранее певица Лейсан Галимова сняла клип ко Дню Республики Башкортостан на национальном языке на фоне шихана Торатау.

Напомним, Башкирская содовая компания (БСК) требует передачи шихана Торатау для разработки известняка. Общественники и экологи выступают против.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что необходимо время для спокойного изучения ситуации, чтобы принять взвешенное решение.