В Петербурге при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек

В Петербурге в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 6 человек.

«При столкновении грузовика и микроавтобуса погибли шесть человек, которые ехали в микроавтобусе. Водитель грузовика получил повреждения», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ГУ МЧС.



Инцидент произошел в Курортном районе на 9-м километре ЗСД южного направления с участием грузового автомобиля Scania и автомобиля Hyundai. В результате столкновения произошло возгорание микроавтобуса.



Ранее в Чувашии при столкновении грузовика с микроавтобусом погибли 11 человек. Водитель самосвала арестован до 11 декабря 2018 года.

