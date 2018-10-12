В Чувашии арестовали водителя самосвала после аварии с 11 погибшими

Ленинский районный суд Чебоксар арестовал водителя самосвала после ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли 11 человек.

«Суд вынес решение поместить водителя самосвала под стражу сроком на два месяца. Он пробудет под арестом до 11 декабря», — сообщил старший помощник прокурора республики по связям со СМИ Алексей Якушевич, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что ДТП произошло накануне вечером между населенными пунктами Лапсары и Карачуры в Чебоксарском районе Чувашии. По предварительным данным, водитель самосвала «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Фиат».

Сегодня СКР возбудило второе дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) «в связи с выявленными нарушениями» в деятельности владельцев микроавтобуса и грузовика. По факту самой аварии уже возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).