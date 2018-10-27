Казанский «Синтез» разгромил «Штурм-2002» со счетом 18:1

Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли подмосковный «Штурм-2002» в первом матче шестого тура чемпионата России по водному поло.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 18:1 в пользу хозяев бассейна.



Отметим, что по итогам 5 туров национального первенства казанцы идут в тройке лидеров с 13 очками в своем активе и двумя матчами в запасе. «Штурм-2002» с четырьмя очками занимал предпоследнее место.

Завтра в Казани состоится повторный поединок соперников.



Напомним, что во втором матче пятого тура «Синтез» разгромил «Динамо — ЦОП» со счетом 14:5.