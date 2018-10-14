«Синтез» разгромил «Динамо — ЦОП» со счетом 14:5
Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли «Динамо — ЦОП» во втором матче 5 тура чемпионата России по водному поло.
Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 14:5 в пользу хозяев бассейна.
Таким образом, «Синтез» после 5 туров набрал 13 очков и идет на третьем месте в чемпионате России.
В следующем туре 27 и 28 октября «Синтез» в Казани сыграет против подмосковного «Штурма-2002».
Накануне ватерполисты «Синтеза» разгромили «Динамо — ЦОП» со счетом 16:3 в стартовом матче 5 тура чемпионата России по водному поло.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым