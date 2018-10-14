«Синтез» разгромил «Динамо — ЦОП» со счетом 14:5

Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли «Динамо — ЦОП» во втором матче 5 тура чемпионата России по водному поло.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 14:5 в пользу хозяев бассейна.



Таким образом, «Синтез» после 5 туров набрал 13 очков и идет на третьем месте в чемпионате России.

В следующем туре 27 и 28 октября «Синтез» в Казани сыграет против подмосковного «Штурма-2002».

Накануне ватерполисты «Синтеза» разгромили «Динамо — ЦОП» со счетом 16:3 в стартовом матче 5 тура чемпионата России по водному поло.

