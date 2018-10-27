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Прокуратура Перми заблокировала сайты, где продавались дипломы и аттестаты

20:30, 27.10.2018

Прокуратура Мотовилихинского района Перми обнаружила на сайтах информацию о продаже школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании.

Как сообщили в надзорном ведомстве, документы можно было приобрести с доставкой по всей России. Прокуратура района направила в суд заявление, в котором потребовал запретить данную информацию к распространению. Ленинский суд города удовлетворил заявление.

После вступления судебного решения в законную силу будут приняты меры к блокировке запрещенного контента.

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Google на сумму до 700 тысяч рублей.

Общество
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