Прокуратура Перми заблокировала сайты, где продавались дипломы и аттестаты

Прокуратура Мотовилихинского района Перми обнаружила на сайтах информацию о продаже школьных аттестатов и дипломов о высшем образовании.

Как сообщили в надзорном ведомстве, документы можно было приобрести с доставкой по всей России. Прокуратура района направила в суд заявление, в котором потребовал запретить данную информацию к распространению. Ленинский суд города удовлетворил заявление.

После вступления судебного решения в законную силу будут приняты меры к блокировке запрещенного контента.

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Google на сумму до 700 тысяч рублей.