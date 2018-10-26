Роскомнадзор оштрафует Google на сумму до 700 тысяч рублей

В Роскомнадзоре сообщили, что поисковик Google не выполнил российское законодательство и будет оштрафован.

Вопреки требованию ведомства поисковик не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов (ФГИС), на основании которого должны фильтроваться результаты поиска.



За это нарушение для юридических лиц предусмотрена административная ответственность — штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб, говорится в сообщении Роскомнадзора.

По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, окончательное решение о штрафе в отношении компании Google может принять суд, дальнейшие действия Роскомнадзора будут зависеть от реакции компании, передает «Интерфакс».

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео», если к вечеру 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты. После этого «Яндекс» удалил из поиска все ссылки.